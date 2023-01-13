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14:57 13.01.2023

Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити – "Укроборонпром"

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Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити – "Укроборонпром"

Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км і можливим корисним навантаженням до 75 кг досягла такого етапу, коли про нього не можна нічого говорити, повідомила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад.

"На сьогоднішній день проєкт з розробки безпілотного літального апарату з дальністю ураження понад тисячу. км та можливістю корисного навантаження до 75 кг досяг такого етапу, коли про нього ми, на жаль, говорити зараз нічого не можемо", - сказала вона на брифінгу в Media Center Україна.

У жовтні 2022 року в ДК "Укроборонпром" дали зрозуміти, що завершують розробку ударного безпілотника.

"Ми максимально прискорили виробництво першого зразка, випробували його в повітрі та готуємося до наступного етапу – демонстрації можливостей цього комплексу керівництву Сил безпеки та оборони нашої держави", - повідомили у держконцерні.

Теги: #укроборонпром #дрон

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