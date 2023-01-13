СБУ провела військові навчання поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб'єкті

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні контрдиверсійні навчання у прикордонних районах Рівненської області, повідомляється у телеграм-каналі СБУ у п'ятницю.

Під час навчань Сили оборони відпрацювали знешкодження диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника, які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон. За задумом навчань, одна з ворожих ДРГ спробувала прорватися до міста, а інша - захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб'єкта разом із їхніми родинами.

Застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом, повідомляє пресслужба СБУ. Таким чином диверсанти хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" та запобігли можливій техногенній катастрофі. Тактико-спеціальні заходи проводилися за умов максимально наближених до реальних.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.