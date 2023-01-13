Події

10:23 13.01.2023

СБУ провела військові навчання поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб'єкті

1 хв читати
СБУ провела військові навчання поблизу Білорусі: відпрацювали затримання ворожої ДРГ на енергооб'єкті

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні контрдиверсійні навчання у прикордонних районах Рівненської області, повідомляється у телеграм-каналі СБУ у п'ятницю.

Під час навчань Сили оборони відпрацювали знешкодження диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника, які за легендою намагалися здійснити прорив через північний кордон. За задумом навчань, одна з ворожих ДРГ спробувала прорватися до міста, а інша - захопила у заручники керівника та головного інженера енергооб'єкта разом із їхніми родинами.

Застосовуючи психологічний тиск та погрози фізичної розправи, зловмисники намагалися змусити "потерпілих" співпрацювати з ворогом, повідомляє пресслужба СБУ. Таким чином диверсанти хотіли перелаштувати роботу місцевого об’єкта критичної інфраструктури на користь країни-агресора.

Правоохоронці із залученням бійців ЦСО "А" СБУ знешкодили умовні ворожі групи, звільнили "заручників" та запобігли можливій техногенній катастрофі. Тактико-спеціальні заходи проводилися за умов максимально наближених до реальних.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Теги: #сбу #навчання #білорусь #рівненська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:47 12.01.2023
Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

14:54 12.01.2023
Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

13:03 12.01.2023
СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який командував "кадировцями" під час штурму "Азовсталі"

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який командував "кадировцями" під час штурму "Азовсталі"

12:22 12.01.2023
Ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

Ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів - Генштаб ЗСУ

12:04 12.01.2023
Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

14:46 11.01.2023
СБУ заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на заході та півдні України

СБУ заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на заході та півдні України

13:40 11.01.2023
Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

Зеленський у Львові провів нараду щодо безпекової ситуації в областях України, що межують із Білоруссю

09:58 11.01.2023
СБУ здійснює контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

СБУ здійснює контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва

20:43 10.01.2023
Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

Пентагон анонсував курс навчання українських військових використанню ЗРК Patriot

13:11 10.01.2023
ЄС запровадить нові санкції для Білорусі за її роль у російській війні проти України - фон дер Ляєн

ЄС запровадить нові санкції для Білорусі за її роль у російській війні проти України - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія виділила $95 млн на відновлення України

За добу ворог втратив 740 одиниць о/с, 4 танки та літак

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

У Києві відновлюють рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю

Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли базу комунального транспорту в Херсоні, поранено одну людину, пошкоджено 16 автобусів

Старший інспектор Куп'янської податкової забезпечувала поповнення окупаційного бюджету

Минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, дві поранені

Уночі у Соледарі тривали бої - Маляр

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, поранено двох мирних мешканців

Ворог розпочав чергову хвилю мобілізації в Алчевську

Понад 17 млн тонн українського продовольства доставлено у рамках зернової ініціативи

Японія виділила $95 млн на відновлення України

Омбудсмени України та Росії обговорили захист цивільних осіб

За добу ворог втратив 740 одиниць о/с, 4 танки та літак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА