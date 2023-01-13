Посли G7 спільними зусиллями продовжать допомагати Україні

Посли країн "Великої сімки" (G7) продовжать спільними зусиллями допомагати Україні вирішувати проблеми, що виникають.

"Під час головування Японії посли G7 готові працювати разом над вирішенням проблем та викликів, які постали перед Україною", – сказано у повідомленні на сторінці послів G7 в Україні у твіттері.

Крім того, посли G7 привітали призначення всіх 8 членів ВРП з'їздом суддів, який повністю заповнив свою квоту.

"Ми уважно спостерігатимемо за продовженням української судової реформи", – йдеться у твіттері.