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07:37 13.01.2023

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо SIA "Royal Pay Europe" (Латвія)

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 12 січня 2023 року про запровадження економічних санкцій щодо юридичної особи – ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia "Royal Pay Europe") (Латвія, м.Рига).

Відповідний указ глава держави підписав у четвер, його розміщено на сайті глави держави.

Згідно з інформацією на своєму сайті, Royal Pay – бренд, який об'єднує групу компаній, що надають широкий спектр послуг у галузі електронної комерції, зокрема послуги з обробки електронних платежів; ефективні комплаєнс системи та оптимізацію фінансових рішень.

"Zn.ua" на початку жовтня минулого року опублікувало закритий документ НБУ банкам, у якому регулятор повідомив про отримання від правоохоронних органів інформації, про здійснення ними заходів щодо розслідування фактів виведення безготівкових активів за межі України з метою маскування джерел походження коштів і майна, здійснення фінансових операцій із резидентами РФ.

"За вищевказаною інформацією керівник і кінцевий бенефіціарний власник SIA "Royal Pay Europe" (Латвія) Кондратенко Сергій є громадянином держави, яка здійснила збройну агресію проти України, а подвійне громадянство і компанію з реєстрацією в Латвії використовує для обходу міжнародних санкцій і фінансів. агресію проти України, легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом від незаконної організації грального бізнесу на території України та РФ", - наголошував Нацбанк.

На додаток до рішення зазначається, що санкції діятимуть п'ять років.

Крім того, позначені види обмежень, що застосовуються до Royal Pay. Зокрема це блокування активів, запобігання виведенню капіталу, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, повна або часткова заборона на здійснення угод з цінних паперів.

 

 

Теги: #санкції #підприємство

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