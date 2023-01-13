Окупанти посилили тиск на населення на тимчасово окупованих територіях півдня України

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій частині Херсонської та Запорізької областей, повідомили у Генштабі.

Українські військові повідомляють, що російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють будинкові обходи.

"До того ж загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу", – наголосили у Генштабі.

Також у окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області противник проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу приділяють окупанти телефонам, шукають підтвердження співпраці з Силами оборони України.

Крім того, стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами "Роснефть" та "Електросталь" для особового складу одного з підрозділів загарбників, яке діє на новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. "Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою приналежність до окупаційних військ", – припускають у Генштабі.