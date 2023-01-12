"Укренерго" на 13 січня скасувала нічні ліміти споживання та трохи збільшила денні - "Прикарпаття"- та "Полтаваобленерго"

НЕК "Укренерго" на 13 січня скасувала ліміти споживання електроенергії, які встановлюються останні три доби на всі години для всіх областей, у нічний час з 00:00 до 7:00, повідомили в "Прикарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго".

"На 13 січня диспетчером "Укренерго" встановлений нічний ліміт для області необмежений. Це дозволяє пройти нічний час доби без відключень", - написало "Прикарпаттяобленерго" у своєму фейсбуці у четвер увечері.

Згідно з його повідомленням, денний ліміт трохи вищий за ліміт попередньої доби і становить 297,89 МВт (на 12 січня – 295,49 МВт).

За інформацією "Полтаваобленерго", денний ліміт області (7:00 до 24:00) становить 487 МВт, тоді як на 12 січня було 483 МВт. Водночас оператор зазначив, що на 13 січня 2022 року максимальна потужність становила 812 МВт.

"Якщо дозволить споживання, зможемо застосовувати одну чергу", - пояснило "Полтаваобленерго", яке, як повідомлялося, сьогодні відключало дві черги одразу.

Схема відключень для Полтавщини залишається 4х4.

Також енергетики закликали споживачів економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням, зазначивши, що від цього залежить стабільна робота електромереж області.

Як повідомлялося, глава "Укренерго" Володимир Кудрицький на день раніше зазначав, що з наближенням на вихідні потеплінням обмежень е/е може поменшати через зниження попиту.

Разом із тим голова YASNO Сергій Коваленко припустив, що послаблення обмежень може бути, але не занадто різке через дефіцит генерації, що зберігається.