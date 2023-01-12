Чекати на різке послаблення обмежень електрики із потеплінням не варто через дефіцит генерації

Потепління принесе певне послаблення обмежень у постачанні електроенергії, але не суттєве, оскільки дефіцит генерації зберігається, повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Чи варто очікувати на різке покращення ситуації з потеплінням? Я думаю, розраховувати на покращення можна, але воно точно не буде різким. Для повного відновлення енергосистеми потрібно багато часу та ресурсів. Щонайменше слід відновити генерацію, яка зараз у ремонті", – написав він у своєму фейсбуці у четвер увечері.

При цьому він припустив, що четвер, виходячи із прогнозів погоди, поки що був найскладнішим днем, але з п'ятниці в Україну йде потепління.

Як повідомлялося, "Укренерго" третій день поспіль зберігає ліміти споживання на всі години у всіх регіонах, і вже зранку через їх перевищення аварійні відключення було застосовано одразу у дев'яти областях.

Зі свого боку, "Волиньобленерго" зауважило, що в середньому добова величина доведеного "Укренерго" ліміту на область становить 50-60% від необхідного для повноцінного електрозабезпечення.

Такою ж інформацією поділилося і "Чернівціобленерго", повідомивши, що ліміт покриває 57-59% потреб області, 40% із яких йде на критичну інфраструктуру. Раніше схожу цифру по Києву озвучував голова YASNO.

"Укренерго" раніше повідомляла, що розподіляє наявний ресурс між областями рівномірно – пропорційно їхньому звичайному споживанню.

Глава компанії Володимир Кудрицький на день раніше зазначав, що з наближенням на вихідні потеплінням обмежень е/е може стати менше через зниження попиту.