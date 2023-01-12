Президенти України та Кенії обговорили питання продовольчої безпеки та домовилися зміцнювати співпрацю

Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Кенія Вільям Руто обговорили українську зернову ініціативу та питання продовольчої безпеки

"Провів плідну розмову з президентом Республіки Кенія Вільямом Руто", - повідомив Зеленський у твіттері у четвер.

"Подякував за конструктивну взаємодію в ООН, за підтримку Кенії як члена Ради безпеки ООН. Говорили про українську ініціативу #GrainFromUkraine, продовольчу безпеку та створення зернових хабів в Африці. Домовилися зміцнювати взаємодію", - уточнив президент України.