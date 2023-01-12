На окупованих територіях відновлено мобілізацію місцевих жителів та вилучення майна у підприємців – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти відновили мобілізацію чоловічого населення, зокрема на тимчасово окупованій території Луганської області для поповнення втрат у живій силі.

"У місті Алчевську відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Окрім того, як зазначається у повідомленні, російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області.

"В одному з населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, із подальшою так званою націоналізацією", - повідомляється у зведенні.