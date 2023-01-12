Рада гарантувала права дитині, яка опинилася без батьківського піклування

Верховна Рада внесла зміни до Кримінального процесуального кодексу, захистивши права та інтереси дитини, яка опинилася без батьківського піклування.

За відповідний законопроєкт №3603 у цілому проголосували 319 парламентарів на пленарному засіданні у четвер, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Відповідно до ухвалених змін до ст. 191 КПК, уповноважений, який затримав особу на підставі рішення слідчого судді, суду, зобов'язаний негайно повідомити підрозділ органів Національної поліції та орган опіки та піклування про дитину, яка залишилася без батьківського піклування. Законопроєкт обговорює, що ці дії необхідні для вжиття невідкладних заходів щодо тимчасового влаштування дитини. Відомості про дату і точний час повідомлення відповідним органам відображаються у протоколі затримання.

Крім цього, внесені зміни передбачають, що якщо під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя, суд встановить, що у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу дитина, яка перебуває на утриманні підозрюваного, обвинуваченого, залишиться без батьківського піклування, слідчий суддя, суд зобов'язують прокурора повідомити про це уповноваженому підрозділу органів Національної поліції та органу опіки та піклування за місцем перебування дитини. Згідно із законопроєктом, орган опіки та піклування негайно після тимчасового влаштування дитини, залишеної без батьківського піклування, інформує слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про місце проживання (перебування) дитини. Після отримання такої інформації слідчий, прокурор відразу ж повідомляють підозрюваному, обвинуваченому про місце перебування дитини.