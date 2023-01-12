Події

17:42 12.01.2023

У районі Стельмахівки та Кремінної ворог продовжує вести контрнаступальні дії

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У районі Стельмахівки та Кремінної ворог продовжує вести контрнаступальні дії

У районі Стельмахівки та Кремінної Луганської області ворог продовжує вести контрнаступальні дії, за добу там було вбито 69 окупантів, 92 поранені та двоє потрапили в полон, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"Окупанти багато днів поспіль намагаються проводити там (у районі Кремінної – ІФ-У) контрнаступальні дії. Зокрема, за добу в районах Стельмахівки та Кремінної, проте вкотре вони зазнали невдачі, втративши 69 людей убитими та 92 пораненими, двоє потрапили в полон", - сказав він в ефірі національного телемарафону у четвер.

Череватий також зазначив, що в районі Червонопопівки та Площанки були спроби контратаки, але ці штурми також закінчилися невдачею ворога.

Теги: #контрнаступ #луганська_область

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