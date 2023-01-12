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17:21 12.01.2023

По Соледару ворог за добу завдав 91 удару, українські воїни знищили понад 100 окупантів - спікер Східного угруповання ЗСУ

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По Соледару ворог за добу завдав 91 удару, українські воїни знищили понад 100 окупантів - спікер Східного угруповання ЗСУ

По Соледару за добу противник завдав 91 удару, українські ракетні війська та артилерія знищили понад 100 окупантів, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"У Соледарі тривають бойові дії, ворог зосередив там основні зусилля. Насамперед "вагнерівців" та підрозділи інших видів РФ. Завдає постійних ударів, зокрема за добу 91 артилерійського удару завдано по самому Соледару. Українські ракетні війська та артилерія максимально намагаються вибити ворога, зокрема артилерією та ракетами було знищено понад 100 окупантів за добу", - сказав він в ефірі національного телемарафону у четвер.

Загалом за добу на бахмутському напрямку відбулося 42 бойових зіткнення, повідомили у ЗСУ.

Череватий зазначив, що на бахмутському напрямку ворог намагається перехопити ініціативу, продовжує спроби штурму, проте системно йому не вдається прорвати українську оборону.

"Влучаємо у місця зосередження їх техніки та особового складу нашими насамперед високоточними системами типу HIMARS, MLRS", - розповів він.

Теги: #ситуація #соледар

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