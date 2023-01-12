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16:18 12.01.2023

Держмитслужба у 2022 році передала ЗСУ конфісковані товари на 356,4 млн грн

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Держмитслужба у 2022 році передала ЗСУ конфісковані товари на 356,4 млн грн

Державна митна служба України у 2022 році передала Збройним силам України (ЗСУ) конфісковані товари на 356,4 млн грн, зокрема 1 231 автомобіль на 167,4 млн грн.

Згідно з релізом відомства у четвер, ЗСУ також отримали майно військового призначення на 44,3 млн грн, 1,5 млн пачок цигарок на 39,6 млн грн, 6 482 одиниці комп'ютерної техніки на 12,4 млн грн, 837 мобільних телефонів на 10,2 млн грн, запчастини до автомобілів на 10,0 млн грн та годинники на 3,3 млн грн.

На потреби ЗСУ також було адресовано продукти харчування на 4,5 млн грн, одяг та взуття на 14,6 млн грн, лісоматеріали на 3,2 млн грн, медичні вироби на 2,2 млн грн, 2 102 одиниці навушників на 2,1 млн грн та інші категорії майна на 30,4 млн грн.

Держмитслужба зазначила, що основним одержувачем стало Міноборони – 299,7 млн грн, тоді як Держприкордонслужбі було скеровано конфіскат на 25,8 млн грн, обласним військовим адміністраціям – на 13,8 млн грн, МВС – на 9,6 млн грн та СБУ– на 7,4 млн грн.

Як повідомлялося, конфісковане майно передається ЗСУ та правоохоронним органам згідно з ухваленим урядом розпорядженням від 26 лютого №186 та постановою від 16 вересня №1043, а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, ухвалених на підставі приписів закону "Про правовий режим воєнного стану".

Теги: #митниця #зсу #конфіскат

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