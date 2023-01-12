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15:47 12.01.2023

Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

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Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

Євросоюз застосовує два режими санкцій щодо Білорусі: перший стосується виключно цієї країни та пов'язаний із підсумками останніх президентських виборів 2020 року та репресіями проти населення, другий - співпраці Мінська з Москвою в рамках російського військового вторгнення в Україну, заявив Петер Стано, речник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Щодо (заходів на підтримку – ІФ-У) України ви можете ознайомитися з деталями цього пакета санкцій. Все це було опубліковано. Ви дізнаєтеся, хто саме був санкціонований у контексті співпраці з Росією", - сказав Стано у четвер на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на запитання про деталі оголошених головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн планів продовжувати санкційний тиск на союзників Росії, зокрема, запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі.

"Щодо суті та значення (нових – ІФ-У) санкцій - це предмет переговорів, конфіденційних дискусій держав-членів. Тобто обговорення подробиць санкцій ніколи не буває публічним", - продовжив офіційний представник Борреля.

За його словами, санкції війни в Україні - це в ЄС предмет постійного аналізу та обговорення державами-членами й інституціями Євросоюзу з метою визначення тих, кого буде внесено до чергового санаційного списку.

"Ми продовжимо застосовувати санкції так довго, як Росія використовуватиме таку практику ескалації", - зазначив Стано, повторивши, що деталі підготовки обмежувальних заходів залишаться конфіденційними.

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі 10 січня з нагоди підписання спільної декларації про співпрацю ЄС-НАТО заявила: "Ми розширимо режим санкцій проти тих, хто військовими засобами підтримує дії Росії, наприклад, проти Білорусі та Ірану. Ми маємо намір виступити з новим пакетом санкцій проти Білорусі".

При цьому вона вкотре пообіцяла продовжувати підтримку України.

Теги: #санкції #білорусь

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