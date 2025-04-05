Інтерфакс-Україна

Події

16:18 05.04.2025

Глава МЗС Естонії пропонує позбавити Орбана права голосу

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Глава МЗС Естонії пропонує позбавити Орбана права голосу

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) закликає до конфіскації заморожених російських активів, а щоб запобігти розколу в Європі позбавити прем’єра Угорщини Віктора Орбана права голосу, пише Der Spiegel.

"Давайте будемо чесними: для розколу нам потрібні дві великі партії. З Угорщиною ми маємо дуже слабку країну, яка є частиною команди Путіна, а не нашої європейської команди", - сказав Цахкна в інтерв'ю газеті Rheinische Post в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі.

"Стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавлення країни-члена права голосу, якщо її членство загрожує безпеці Європи та інших членів. Це саме те, що робить Орбан", - сказав Цахкна.

Відповідаючи на питання, чи варто зараз використовувати статтю 7, він сказав: "У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближчою і ближчою".

Теги: #цахкна #орбан

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