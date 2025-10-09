Постачання ракет Tomahawk Україні стало б дуже сильним сигналом для Москви - глава МЗС Естонії

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Постачання крилатих ракет Tomahawk Україні стало б дуже сильним сигналом для Москви, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Будь-яка підтримка, яку ми можемо надати Україні без обмежень, допоможе їм виграти війну та відкинути Росію. Постачання крилатих ракет Tomahawk Києву стало б дуже сильним сигналом для Москви", – написав Цахкна в соцмережі Х.

Tomahawk є високоточними крилатими ракетами великої дальності, що можуть вражати наземні та морські цілі на відстані до 2500 км. Ці ракети, виробництва компанії RTX Corporation, використовуються збройними силами США та інших країн, а їхня вартість, за даними різних джерел, коливається від $1 до $4 млн за одиницю.

Як повідомлялося, питання щодо можливості передачі ракет Tomahawk Україні підіймалося президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2025 року.

7 жовтня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже вирішив, чи постачати ракети "Tomahawk" Україні, відповів: "Так, я вже приблизно прийняв рішення". Він зазначив, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

8 жовтня під час зустрічі із журналістами Володимир Зеленський повідомив, що президент США Трамп на їхніх останніх переговорах заявив, що Америка буде працювати на технічному рівні і буде розглядати можливість щодо посилення далекобійності України.

За його словами, одна з можливостей, яка може посилити Україну – це ракета Tоmahawk. Він наголосив, що всі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян "бути тверезими". "Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - зазначив президент України.

Він зауважив, що якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, то його треба номінувати на Нобелівську премію. "Будемо номінувати від України", - додав Зеленський.