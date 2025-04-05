Набули чинності 10% базові тарифи США на більшість імпорту

Президент США Дональд Трамп у суботу ввів у дію 10% базові тарифи на більшість імпорту, що продовжує реалізацію його стратегії заохочення внутрішніх інвестицій та сприяння компаніям, які прагнуть уникнути податків на імпорт, йдеться в повідомленні Bloomberg у суботу.

Незважаючи на те, що базове мито вже вступило в силу, для деяких країн вищі мита, які замінюють, а не додаються до базової ставки, набудуть чинності 9 квітня.

Ці нові тарифи підвищили американські мита до найвищого рівня за більше ніж століття, що завдало серйозного удару по світовій торговельній системі, яка сформувалася після Другої світової війни, і яку Трамп довгий час називав несправедливою, повідомляє видання.

Заява президента США призвела до різкого падіння американських акцій: індекс S&P 500 опустився до найнижчого рівня за 11 місяців, втративши 5,4 трильйона доларів ринкової вартості лише за дві торгові сесії до кінця тижня. Це було найбільше дводенне падіння з моменту початку пандемії в США в березні 2020 року.

Після цього Трамп заявив, що готовий знизити мита, якщо інші країни запропонують йому щось "феноменальне".