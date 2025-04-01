Інтерфакс-Україна

Події

13:21 01.04.2025

На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

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На кордоні з Білоруссю не зафіксовано дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації

На кордоні з Білоруссю не спостерігаються дії, які були б спрямовані на дестабілізацію ситуації, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Звісно, для нас цей напрямок також пріоритетний. Він для нас також залишається загрозливим, але якихось нестандартних дій або дій, які могли б бути спрямовані на дестабілізацію ситуації безпосередньо уздовж лінії кордону, ми не спостерігаємо", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Окрім того, за словами речника, на території Білорусі, на напрямку спільного з Україною кордону, немає сформованого угрупування. Це стосується як підрозділів армії Білорусі, так і підрозділів армії Росії.

"Свого часу, якщо говорити про Росію, країна-агресорка виводила свої підрозділи з Білорусі, а в рамках ротації нових не заводила. Фактично, якщо там і залишається якась кількість російських військових, то це більше підрозділи забезпечення, підрозділи логістики, а не ті підрозділи, які могли б сформувати ударне угрупування, яке б загрожувало безпеці України", - зазначив він.

Однак Демченко наголосив, що завдання підрозділів розвідки - стежити за цим напрямком для того, щоб вчасно відреагувати, якщо ситуація зміниться.

Теги: #білорусь #держприкордонслужба #кордон

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