Сирський обговорив із військовими нові завдання щодо використання безпілотників
За звітом командування Сил безпілотних систем за березень, за допомогою безпілотників різних типів уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телеграм-каналі.
Під час щомісячної робочої наради у суботу говорили про продовження нарощування кількісті та спроможності безпілотників на оптоволокні: безпілотні комплекси з дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.
"Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів. Продовжуємо цю роботу", - зазначив Сирський.
Окрему увагу було приділено протидії безпілотним системам противника. "Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії", - написав головком.