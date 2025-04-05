Сирський обговорив із військовими нові завдання щодо використання безпілотників

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За звітом командування Сил безпілотних систем за березень, за допомогою безпілотників різних типів уражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей, що на 10 відсотків більше, ніж у лютому, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у телеграм-каналі.

Під час щомісячної робочої наради у суботу говорили про продовження нарощування кількісті та спроможності безпілотників на оптоволокні: безпілотні комплекси з дистанцією ураження 20 км уже працюють на фронті.

"Є позитивний результат і щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня нашими системами ППО та дронами-перехоплювачами. Так, за місяць знешкоджено близько тисячі розвіддронів. Продовжуємо цю роботу", - зазначив Сирський.

Окрему увагу було приділено протидії безпілотним системам противника. "Впроваджуємо нові системи радіоелектронної боротьби для захисту наших військовослужбовців. Значно збільшили кількість систем РЕБ ближньої дії", - написав головком.