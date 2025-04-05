Інтерфакс-Україна

Події

14:06 05.04.2025

В Україні в найближчі дві доби дощі з мокрим снігом

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В Україні в найближчі дві доби дощі з мокрим снігом

У неділю, 6 квітня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 1-4° тепла.

На решті території дощ та мокрий сніг, на південному сході вночі без опадів.

Температура вночі та вдень 1-6° тепла. На півдні, сході країни та Дніпропетровщині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

В Карпатах вночі невеликий, вдень помірний сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

В Києві дощ та мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 6 квітня в Києві була зафіксована в 1968 році і склала 24,7° тепла, найнижча вночі – 6,6° нижче нуля в 1942 році.

В понеділок, 7 квітня, в Україні невеликий сніг, на сході країни невеликий дощ, у південних, вдень і в західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, на сході та південному сході країни - південно-західний, 7-12 м/с.

В Україні, крім сходу та південного сходу, вночі заморозки в повітрі 0-5°, температура вдень 1-4° тепла. На сході та південному сході вночі та вдень 3-8° тепла.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

В Києві невеликий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°, температура вдень 1-3° тепла.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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