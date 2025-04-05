Інтерфакс-Україна

Події

15:24 05.04.2025

Дрони СБУ уразили в РФ завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, - джерела

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Дрони СБУ уразили в РФ завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, - джерела

Дрони СБУ уразили в Самарській області РФ завод "Промсинтез", який виробляє вибухівку, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в спецслужбі в суботу.

"Вночі ударні дрони СБУ атакували підприємство "Промсинтез" в Чапаєвську Самарської області. Цей завод є одним з провідних в рф та СНД виробників промислових вибухових речовин (аммонал, амоніт, грануліт)", - повідомило джерело.

На підприємстві зафіксовано щонайменше 20 вибухів та декілька осередків загорання. Як наслідок - керівництво заводу зупинило технологічні процеси.

"СБУ продовжує точково відпрацьовувати по російських підприємствах, які є частиною ВПК та виготовляють зброю для війни проти України. Такі об‘єкти є абсолютно законними військовими цілями", - наголосило поінформоване джерело в СБУ.

Теги: #завод #дрони #вибухівка #самарська_область

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