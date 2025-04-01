Інтерфакс-Україна

Події

20:59 01.04.2025

Зеленський сподівається, що Трамп посилить санкційний тиск на російську сторону

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Зеленський сподівається, що Трамп посилить санкційний тиск на російську сторону
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Дональд Трамп посилить санкційний тиск на російську сторону через їхні удари по українських енергооб’єктах.

"Я вважаю, що ми підійшли до моменту збільшення санкційного впливу, тому що я вважаю, що русскі порушують те, що вони пообіцяли Америці. Принаймні те, що Америка сказала нам і публічно…Ми дуже надіємося, що президент Трамп, у нього є всі ці відповідні інструменти, щоб посилити санкційний диск на російську сторону", - сказав Зеленський журналістам під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Він додав, що тут важливий моніторинг щодо виконання тих чи інших домовленостей, проте моніторингового процесу на високому рівні немає. Президент зауважив, що Україна майже щоденно передає США на рівні різних інституцій інформацію щодо порушення Росією домовленостей про удари по енергетиці.

"Для нас дуже важливо, щоб були сильні кроки. Для нас слів замало, при всій повазі до наших стратегічних партнерів. Для нас дуже важливі санкції, тому що те, про що ми говорили з Америкою, ми робимо. Те, що Росія домовлялася з Америкою, вони не роблять", - наголосив президент.

За його словами, Україна очікує як мінімум санкційних кроків від США. "І тоді, якщо кожна з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир у цьому році", - сказав Зеленський.

31 березня президент США Дональд Трамп у неділю під час телефонної розмови з NBC News заявив, що якщо через Росію не вдасться домовитись про припинення кровопролиття в Україні, США введуть вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з РФ.

Теги: #санкції #зеленський #рф

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