Інтерфакс-Україна

Події

13:52 05.04.2025

УЧХ надавав першу допомогу постраждалим через ракетний удар РФ по Кривому Рогу

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УЧХ надавав першу допомогу постраждалим через ракетний удар РФ по Кривому Рогу
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали першу домедичну допомогу постраждалим через удар російською балістичною ракетою по Кривому Рогу у п'ятницю.

“Команда Криворізької ланки Дніпровського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста спільно з іншими службами Кривого Рогу працювала на місці удару по місту. Волонтери здійснили поквартирний обхід будинків, під час якого надали першу допомогу 12 постраждалим”, - повідомив УЧХ у суботу у Facebook. Постраждалі та їхні близькі також зверталися до волонтерів за першою психологічною допомогою.

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У школі поруч з місцем влучення ракети було організовано пункт допомоги, де мешканці пошкоджених будинків та рятувальники мали можливість випити води, гарячого чаю та перекусити.

За даними ДСНС, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей, постраждала 61 особа.

 

Теги: #тчху #кривий_ріг #учх

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