Зеленський: Я не боюсь ніяких перемовин з росіянами, але треба, щоб вони не були просто вбивцями

Президент України Володимир Зеленський заявляє про готовність перемовин з російською стороною у будь-якому форматі, але відзначає важливість готовності росіян до дипломатії.

"Я не боюсь жодного варіанту і формату перемовин з росіянами. З посередництвом, без посередництва, з США, з Європою. Бажано, щоб будь-які перемовини були предметними. Як розмовляти напряму просто з балістичними ракетами? Це на сьогодні просто розмовляти з ракетами і з терористами. Який сенс просто говорити?", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

За його словами, передумовою для цього має бути "безумовне припинення вогню". Президент подякував американський стороні за цю ініціативу і назвав її правильною.

"Ми вважаємо, що припинення вогню повинно бути безумовним. А після цього вже ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для цього треба, щоб росіяни не були просто вбивцями, а були готові до дипломатії", - додав Зеленський.

Президент наголосив на тому, що Україна могла б сама "показати червоні лінії перед припиненням вогню", але спеціально не робить цього.

Натомість російська сторона, за його словами, висловлює прагнення до миру лише на словах. "Їздять до Америки, щось виступають, ходять на канали, розказують, як вони хочуть мир. Показують якийсь Mineral deals, що вони готові, на що вони готові. Той, хто готовий, той показує не тільки словами, а робить якісь кроки", - додав Зеленський.