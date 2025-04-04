Інтерфакс-Україна

Події

21:45 04.04.2025

РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

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РФ завдала удару дроном по Херсонській ТЕЦ – Зеленський

Росія вдарила FPV-дроном по Хесронській ТЕЦ, цей удар не випадковий, оскільки росіяни знають, що це саме об’єкт енергетики і він має бути захищений від будь-яких ударів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ж у Херсоні – новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики – по Херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні", - сказав президент у вечірньому зверненні у п’ятницю.

Він наголосив, що "російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією".

"Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну", - додав Зеленський.

 

Теги: #удар #херсон #тец

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