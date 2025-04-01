США планують "агресивне" застосування санкцій щодо РФ

Трамп розчарований тим, що РФ затягує переговори про припинення вогню, повідомляє телеканал FOX, посилаючись на джерело ознайомлене з ходом переговорів.

Зокрема неназване джерело переказало провідній кореспондентці FOX Джекі Хайнріх, що застосування санкцій на цей момент є малоефективним.

"Мені сказали, що дотримання санкцій наразі є низьким - неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" - і заборона "тіньового флоту" Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску", - цитує Хайнріх президента США.

За інформацією FOX, більша частина флоту вже підпадає під санкції, а 70% нелегальних продажів нафти в Росії відбувається через використання тіньового флоту.

Джерело: https://x.com/JacquiHeinrich/status/1907132555293581469