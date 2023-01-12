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13:29 12.01.2023

Uber за місяць перерахував $3 млн до фонду UNITED24

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Uber за місяць перерахував $3 млн до фонду UNITED24

Американська Uber Technologies, яка надає послуги на замовлення таксі та доставку їжі, зробила ще один внесок у фонд UNITED24 у розмірі $1,5 млн, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Місяць тому Uber почав збір на реанімобілі через UNITED24. Завдяки донатам і персональному вкладу компанії зібрали $1,5 млн. Сьогодні Uber вніс новий внесок - ще $1,5 млн. Отже, це $3 млн за місяць партнерства", - написав Федоров у телеграм-каналі у четвер після зустрічі з CEO Uber Дара Хосровшахі у Києві.

За словами віцепрем'єра, підтримка таких потужних світових брендів, як Uber, допомагає не лише зібрати гроші на машини швидкої допомоги, а й зберігати Україну у фокусі уваги всього світу.

Федоров нагородив CEO Uber Дара Хосровшахі подякою від президента України та UNITED24.

Місяцем раніше Хосровшахі повідомив у соціальних мережах про те, що після більш ніж дев'яти місяців повномасштабної війни героїчний народ України як ніколи потребує підтримки.

Компанія створила окрему сторінку для донатів на своєму сайті з історіями самовідданої хоробрості українських водіїв і зазначила, що всі пожертвування підуть на благодійність у партнерстві з UNITED24, щоб надати Міністерству охорони здоров'я України кошти на терміново необхідні машини швидкої допомоги, а Uber буде пропорційно збільшувати кожну пожертву до $1 млн.

Uber також зазначив, що з лютого 2022 року розширив свою діяльність в Україні з дев'яти до 18 міст, щоб допомогти забезпечити місцеві громади необхідним транспортом, та організував на підтримку провідних міжнародних організацій надання допомоги понад 100 тис. безкоштовних поїздок для біженців, лікарів, медсестер. та працівників служб життєзабезпечення по всій країні.

Компанія вже зібрала $5 млн за рахунок пожертвувань користувачів з усього світу та своїх власних грантів для підтримки українців, які такої допомоги гостро потребують.

Теги: #uber #united24

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