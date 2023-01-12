Archimatika відкрила коворкінг для архітекторів та інженерів

Архітектурна компанія Archimatika відкрила коворкінг для профільної спільноти, повідомила пресслужба компанії агенції "Інтерфакс-Україна".

"За останні кілька місяців кожен зіткнувся із ситуацією, коли через перебої з електроенергією неможливо нормально працювати. Ми теж це пройшли і придбали дуже потужний генератор, який забезпечує більше електроенергії, ніж ми зараз потребуємо. Ми прийняли рішення підтримати архітектурну спільноту та запустили "архітектурний центр незламності", коворкінг для архітекторів та інженерів", - повідомили у пресслужбі компанії.

На сьогодні у коворкінгу 15 місць, з них дев'ять вільних. Ціна варіюється залежно від умови користування послугами. Якщо резидент працюватиме на своєму ноутбуці, ціна становитиме $30/тиждень (або $99/місяць), якщо використовувати робоче місце, вже обладнане комп'ютером компанії, - $40/тиждень ($125/місяць).

Archimatika заснована архітекторами Дмитром Васильєвим та Олександром Поповим у 2005 році. Спроєктувала понад 9,4 млн. кв. м житлових та громадських будівель.