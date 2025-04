У Кишиневі будують житловий комплекс за проєктом української Archimatika

За проєктом української архітектурної компанії Archimatika у столиці Молдови будують житловий комплекс преміум-сегменту, повідомили у преслужбі архітектурної компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Будівельний майданчик ЖК Sampo від DMZ home construct та Archimatika розташований на вʼїзді до Кишеневу з боку аеропорту.

"Це дуже відповідальна локація. Обʼєкт будується на вїʼзді в місто з боку аеропорту, неподалік модерністського ансамблю "Ворота Кишинева". Наша будівля щодня зустрічатиме гостей міста. Оскільки перше враження впливає на подальше ставлення, воно має бути бездоганним", – розповів архітектор проєкту Артем Єсауленко.

Обʼєкт спроєктовано за принципами людиноцентричності. ЖК матиме ізольовані від автівок інклюзивні внутрішні двори, дві загальнодоступні площі та найбільшу площу благоустрою в країні. Поруч знаходиться ботанічний сад і парк з озером.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у DMZ home construct, проєкт реалізується на ділянці в 2,5 га. У першій черзі за проєктом передбачено чотири будинки висотністю від 6 до 16 поверхів, загалом на 256 квартир від 42 до 220 кв. м. За даними DMZ home construct, всі квартири у першій черзі вже реалізовано, орієнтовний строк введення її в експлуатацію - кінець 2026 року.

У другій черзі буде зведено два дев’ятиповерхові будинки і два по 22 поверхи, всього на 422 квартири. На етапі проєктування - третя черга. Кількість паркомісць становить 70% від загальної кількості квартир, вони спроектовані на двох підземних рівнях. Квартири пропонуються за ціною від EUR66 тис. до EUR463 тис.

"Девелопмент Молдови зараз проходить період, схожий на Київ нульових-десятих років. Платоспроможний попит сформувався, але якісно нова пропозиція на місцевому ринку ще не з'явилася. Сучасна забудова Кишинева представлена переважно точковими висотними акцентами, багатоповерховими "пластинами" чи замкненими кварталами-колодязями. Україна цей етап частково пройшла і, сподіваємося, не повернеться до нього. Тепер ми хочемо поділитися своїм понад 20-річним досвідом реформації забудови у пострадянській країні", – прокоментував проєкт керівник креативного відділу Archimatika Микола Морозов.

ЖК матиме традиційну для Archimatika структуру розімкнених кварталів з пішохідними дворами. Разом з використанням різновисоких обʼємів це створює силуетність забудови і, таким чином, полегшує візуальний образ об'єкту. Розімкнені квартали дозволяють збільшити кількість кутових квартир, кращих з точки зору інсоляції та освітлення. Також, за рахунок використання прийому вдалося збільшити кількість квартир з видом на ботанічний сад і озеро.

У компанії відмітили, що вже не вперше Archimatika залучають до реформації житла у країнах пострадянського простору. Нещодавно було опубліковано напрацьовки для Єревана, де архітектори розробляють мегапроєкт площею 50 га на ділянці колишнього заводу "АрмЕлектроМаш". Також серед проєктів - KZATU в Астані.

"Наша з замовником задача — принести в Молдову нову генерацію житла і замістити пострадянську парадигму. Особисто для нас це можливість принести свої цінності людиноцентричного простору на новий ринок. Мабуть, одна з причин, чому наші сусіди дивляться саме в бік українського досвіду, полягає у тому, що ми вже маємо успішні реалізовані кейси європейських урбаністичних цінностей у пострадянському просторі. Якщо в Україні це реально - то реально і в Єревані, і в Кишиневі", — підсумовує Дмитро Васильєв, СЕО і власник Archimatika.

Девелопер кишинівського проєкту, DMZ home construct, заснований в 2024 году, його співзасновниками є Dansicons, Estate Invest Company та Metalica-Zuev.

With the participation of CFI, Agence française de développement médias, as part of the Hub Bucharest Project with the support of the French Ministry of Foreign Affairs