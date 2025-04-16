Інтерфакс-Україна
Події
06:27 16.04.2025

Ворог вчергове атакував Одесу БпЛА, є постраждалі – ДСНС

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Російські військові в ніч на середу атакували Одесу безпілотниками, внаслідок чого виникли пожежі, постраждали, за попередніми даними, три людини, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Пожежі спалахнули за декількома адресами — горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі. За попередньою інформацією постраждали 3 особи", - йдеться в повідомлені.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/41226

Теги: #постраждалі #одеса #атаки

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