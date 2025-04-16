Байден назвав соціальне забезпечення "священною обіцянкою" у першому публічному виступі після відходу з посади – ЗМІ

Колишній президент США Джо Байден виступив у вівторок у Чикаго на конференції "Адвокати, радники та представники для людей з обмеженими можливостями" де наголосив на важливості захисту соціального забезпечення, повідомляє CNN.

"Соціальне забезпечення - це більше, ніж урядова програма, це священна обіцянка, яку ми дали як священну обіцянку", - сказав Байден.

Він додав, що мільйони людей, які сплачують внески в програму з моменту початку роботи, покладаються на те, що вони отримають допомогу, коли вона їм знадобиться.

"Ми ніколи, ніколи не повинні зраджувати цю довіру або повертатися спиною до своїх зобов'язань", - сказав Байден, розповідаючи про заходи, які він вжив для захисту соціального забезпечення під час свого президентства.

Джерело:https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-news-tariffs-immigration-04-15-25#cm9j1tipc000l3b6u0kkxu65u