07:13 16.04.2025
Упродовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області
Російські війська за добу здійснили 513 обстріл по 13 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в середу.
"Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці та Малинівці. 382 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Магдалинівку та Щербаки. 120 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки", - написав він.