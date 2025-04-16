Інтерфакс-Україна
Події
06:09 16.04.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 середи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі три ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор", - йдеться в повідомлені.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12824

Теги: #флот #війна #рф

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