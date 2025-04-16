Інтерфакс-Україна
Події
04:05 16.04.2025

Трамп заявив, що планує виплату стипендій у рамках програми самодепортації

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Президент США Дональд Трамп заявив, що планує впровадити нову програму, яка пропонуватиме гроші іммігрантам, що перебувають в країні незаконно, щоб вони покинули країну добровільно , повідомляє агенство Reuters у середу.

За словами Трампа, така "програма самодепортації" включатиме певну фінансову допомогу та перспективу повторного в'їзду в країну пізніше на законних підставах.

"Ми дамо їм трохи грошей і квиток на літак, а потім будемо з ними працювати. Якщо вони добре поводяться, якщо ми хочемо, щоб вони повернулися, ми будемо працювати з ними, щоб вони повернулися так швидко, як тільки зможемо", - заявив президент США.

Трамп пообіцяв депортувати рекордну кількість мігрантів, які перебувають у США нелегально, і випробував межі американського законодавства, збільшивши кількість арештів і депортацій. Його адміністрація також підштовхує іммігрантів допомагати у власній депортації.

"Іммігрантів просять сигналізувати про свій "намір виїхати", використовуючи додаток Митної та прикордонної служби США під назвою CBP Home", - йдеться в повідомлені.

Джерело:https://www.reuters.com/world/us/trump-says-he-plans-stipends-part-self-deportation-program-2025-04-15/

Теги: #самодепортація #сша #виплати

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