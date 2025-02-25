Економіка

16:56 25.02.2025

Аеропорт Кишинева у 2025 р. планує зростання пасажиропотоку на 21%

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Аеропорт Кишинева (Молдова) прогнозує збільшення пасажиропотоку в 2025 році до 5 млн осіб, передає видання mold-street.com з посиланням на адміністрацію авіавузла.
У 2024 році пасажиропотік аеропорту становив 4,14 млн осіб. Таким чином, зростання може скласти 20,8%.
У січні 2025 року аеропорт Кишинева обслужив 330,2 тис. пасажирів, що на 62% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
У повідомленні наголошується, що минулого року пасажиропотік зріс на 46% завдяки розширенню маршрутної мережі та кількості перевізників - у 2024 році рейси з Кишинева виконували 33 авіакомпанії, порівняно з 2022 роком їхня кількість зросла на 65%.
Найбільш затребуваними напрямками з Кишинева торік стали Стамбул (12,7% від загальної кількості рейсів) і Анталья (12%), а також Бухарест (8,4%), Лондон (7%), Варшава (5,3%), Шарм-ель-Шейх (5,2%), Тель-Авів (4,4%) і Відень (4%).
Чистий прибуток міжнародного аеропорту Кишинева 2024 року збільшився в 1,6 раза порівняно з попереднім роком і досяг 345,2 млн леїв ($18,5 млн - ІФ).
За даними адміністрації аеропорту, 2025 року рейси з Кишинева почнуть виконувати ще два лоукостери - український SkyUp Airlines і французький Transavia. Крім того, з липня угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить в аеропорту Кишинева другий літак.
Маршрутна мережа аеропорту 2025 року буде розширена за рахунок 10 нових напрямків. З Кишинева виконуватимуться рейси до Бремена (Німеччина), Аліканте і Пальма-де-Майорки (Іспанія), Ліона і Парижа (Франція) та низки інших європейських міст.

Теги: #кишинів #молдова

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