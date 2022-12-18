"Укрзалізниця" запустила ще один потяг Київ – Кишинів

АТ "Укрзалізниця" призначила ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів.

"Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним", - повідомляється на сторінці УЗ у соцмережі Фейсбук у неділю.

Зазначається, що в перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева - 21 грудня і курсуватиме через день.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 і прибуватиме до Кишинева о 10:38.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48.

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Білець Ораш, Унгень.

"Квитки вже в додатку і чат-боті", - наголошуєтся в повідомленні.