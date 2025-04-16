На Дніпропетровщині сили ППО збили 7 безпілотників, є двоє постраждалих

До пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили ППО, збили 7 безпілотників, постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак в телеграм-каналі у середу.

"Через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджені 10 авто та газогін. Постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно. Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією. Понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда. По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач", - написав Лисак.