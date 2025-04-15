Зеленський доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн"

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з виробниками з Одеської області, за результатами якої доручив уряду опрацювати можливість зустрічі з іноземними партнерами у форматі "промисловий Рамштайн", щоб обговорити підтримку відновлення стратегічних підприємств, що постраждали від російських атак.

Як повідомляє пресслужба президента, серед ключових тем обговорення – посилення захисту від постійних російських атак і продовження роботи морського коридору.

Окрім того, Зеленський розповів про роботу, що триває заради зміцнення повітряного щита над Одеською областю.

"Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, у небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття "морський коридор", бо буде вільне судноплавство", – пояснив Зеленський.

Також обговорили головні виклики для бізнес, зокрема, доступ до фінансування, логістику, розвиток експорту, результати реалізації політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" та платформи "Діалог влади з бізнесом", розширення економічних програм підтримки та залучення партнерів до відновлення пошкодженого промислового обладнання.