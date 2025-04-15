Обговорюється питання присутності контингенту в Чорному морі - Зеленський

Частиною гарантій безпеки для України є контингент, обговорюється питання присутності цих військових в Чорному морі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент. Присутність військових. Обговорюється зараз питання саме присутності цих військових в Чорному морі", - сказав Зеленський на пресконфренції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Одесі.