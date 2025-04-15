Інтерфакс-Україна
Події
18:03 15.04.2025

Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону

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Зеленський і Рютте обговорили безпеку України та Євроатлантичного регіону
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте провели у вівторок в Одесі зустріч, на який, зокрема, обговорили безпеку України, Євроатлантичного регіону та відносини з партнерами у Європі та в Америці, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував за незмінну підтримку України з перших днів повномасштабної російської агресії, коли Марк Рютте був іще Прем’єр-міністром Нідерландів.

"Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони й ракетах до них. Ми сьогодні багато про це говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну й заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватись у дипломатії", – сказав Зеленський.

Крім того, під час зустрічі йшлося про різні формати співпраці між Україною та країнами – членами НАТО. Зеленський і Рютте присвятили значну частину розмови відносинам зі США та зусиллям американської сторони в перемовинах із Росією.

"Вже 35 днів Путін ігнорує американську пропозицію щодо повного припинення вогню. Нещодавні російські удари по Кривому Рогу, по Сумах, по інших наших містах демонструють, що росіяни не тільки налаштовані на продовження війни, але й скоріше самі тиснуть на захід, ніж відчувають силу тиску на себе", – зауважив президент України.

Він також наголосив, що Україна розраховує на те, що всі домовленості з партнерами у Європі та Америці щодо ППО будуть реалізовані.

"Важливо також, щоб і надалі ми всі разом працювали в межах коаліції охочих і спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні", – зазначив Зеленський.

Рютте засудив російські удари по українських містах, зокрема обстріл двома балістичними ракетами Сум у Вербну неділю.

"Я тут сьогодні, бо вірю, що народ України заслуговує на справжній мир, справжню безпеку й захищеність у своїй країні, у своїх домівках. Моє серце з народом України. З тими, хто втратив рідних у цих нещодавніх ударах і впродовж багатьох років. З тими, хто був поранений, втратив житло або чиї мрії були зруйновані цією несправедливою та незаконною війною", – сказав генсек НАТО.

Він також запевнив у тому, що Північноатлантичний Альянс стоятиме разом з Україною. За його словами, за перші три місяці цього року країни – члени НАТО пообіцяли виділити понад EUR 20 млрд безпекової допомоги Україні на 2025 рік.

Теги: #рютте #одеса #зеленський

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