Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Нещодавно відбулось засідання Рамштайну і саме в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Також важливо зберегти та розширити всі наші двосторонні формати роботи з партнерами, які в Альянсі. Це стосується оборонної підтримки, всіх інших форм взаємодій. Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії. Стимулом саме до дипломатії", - сказав Зеленський на спільній пресконференціїї з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок в Одесі.

"Вони там в Москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам з війною. Я вдячний кожному світі, хто розуміє це, хто продовжує підтримку України, українців", - наголосив Зеленський.