Інтерфакс-Україна
Події
18:29 15.04.2025

Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський

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Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Нещодавно відбулось засідання Рамштайну і саме в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Також важливо зберегти та розширити всі наші двосторонні формати роботи з партнерами, які в Альянсі. Це стосується оборонної підтримки, всіх інших форм взаємодій. Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії. Стимулом саме до дипломатії", - сказав Зеленський на спільній пресконференціїї з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у вівторок в Одесі.

"Вони там в Москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам з війною. Я вдячний кожному світі, хто розуміє це, хто продовжує підтримку України, українців", - наголосив Зеленський.

Теги: #рютте #нато #зеленський

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