Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач

Вночі на Полтавщині працювала ППО, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут в телеграм-каналі.

"Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Звернень на екстрені служби щодо руйнувань та постраждалих не надходило", - йдеться в повідомлені.