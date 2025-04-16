Інтерфакс-Україна
Події
07:33 16.04.2025

Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач

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Внаслідок падіння уламків БпЛА на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач

Вночі на Полтавщині працювала ППО, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут в телеграм-каналі.

"Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Звернень на екстрені служби щодо руйнувань та постраждалих не надходило", - йдеться в повідомлені.

 

Теги: #полтава #обстріл #електропостачання

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