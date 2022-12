Creative States надасть безкоштовні місця для ВПО у своїх коворкінгах у Києві та Дніпрі

Сервісна компанія гнучких офісів і коворкінгів Creative States має намір надати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовні місця у своїх коворкінгах у Києві та Дніпрі.

Згідно з повідомленням на її фейсбук-сторінці, компанія надасть по 10 робочих місць для ВПО у своїх коворкінгах Creative State of Gulliver, Creative State of Dnipro та Creative State of Arsenal 2 терміном до 31 січня 2023 року.

Зареєструватися для отримання місця можна за формою: https://forms.gle/tSDo6Jg1Ktn63BjB7

Creative States позиціонує себе як мережа гнучких робочих просторів преміум-класу з повним спектром операційних послуг. Наразі мережа містить чотири локації у столиці: у БЦ Senator, БЦ Gulliver, Creative States of Arsenal та Arsenal 2, а також у Creative State of Dnipro у Дніпрі. До повномасштабного вторгнення російських військ в Україну компанія планувала у 2022 році відкрити нові локації у Києві, Дніпрі та Харкові.