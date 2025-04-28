Мінрозвитку працює над створенням стратегічної програми для вирішення проблем ВПО

Міністерство розвитку громад і територій України (Мінрозвитку) працює над створенням комплексної стратегічної програми для вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та реінтеграції тимчасово окупованих територій з проєктною назвою "єЖиття", повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Рябикін.

"Хочу анонсувати, що згідно з дорученням президента наше міністерство разом з іншими, разом з народними депутатами працює над програмою під тимчасовою назвою "єЖиття". Ця програма охоплює всі сфери і проблематики, що стосуються ВПО та реінтеграції тимчасово окупованих територій", – розказав він на пресбрифінгу "100 днів нових повноважень Мінрозвитку: внутрішньо переміщені особи та тимчасово окуповані території" в Києві у понеділок.

За словами заступника міністра, основною частиною програми стане забезпечення житлом, а також надання освітніх, медичних та інших соціальних послуг ВПО, механізми компенсацій, збереження культурної ідентичності та інше.

Наразі йде обговорення програми, зазначив він.

"Після того, як програма буде схвалена президентом України та всіма залученими стейкхолдерами, то звісно буде належним чином зроблена презентація та подальша її реалізація", – додав Рябикін.