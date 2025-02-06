Інтерфакс-Україна
Події
18:56 06.02.2025

Зеленський поставив завдання Марченко і Кулебі розробити за 2 тижні чітку програму підтримки ВПО

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Зеленський поставив завдання Марченко і Кулебі розробити за 2 тижні чітку програму підтримки ВПО

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання міністру фінансів Сергію Марченко і віцепрем’єру-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.

"Також сьогодні поставив відповідні завдання міністру фінансів Марченку та віцепремʼєр-міністру з відновлення Кулебі. Протягом двох тижнів має бути чітка програма – програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна й зрозуміла людям", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.

Теги: #впо #зеленський

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