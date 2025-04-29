IBM інвестує $150 млрд у США в найближчі п'ять років

Американська International Business Machines (IBM) оголосила про намір інвестувати в США $150 млрд у найближчі п'ять років.

Інвестиції містять вкладення понад $30 млрд у НДДКР у сфері серверів і квантових комп'ютерів.

IBM, один із найбільших роботодавців в американському техсекторі, прагне в такий спосіб стимулювати економіку і "зміцнити свої позиції світового лідера в галузі обчислювальних технологій", ідеться в пресрелізі компанії.

"Ми зосереджені на створенні робочих місць і виробництві в Америці з часу заснування компанії 114 років тому. Завдяки цим інвестиціям... ми гарантуємо, що IBM залишиться лідером у сфері передових обчислень і штучного інтелекту", - заявив головний виконавчий директор компанії Арвінд Крішна.

За останні п'ять років IBM витратила на НДДКР по всьому світу $33,6 млрд. Сукупні операційні витрати за цей період становили $141,8 млрд, зазначає Bloomberg.

Раніше інші великі фірми, зокрема Apple Inc. і Eli Lilly, анонсували масштабні інвестиції в американську економіку.

Акції IBM дорожчають на 1,2% на початку торгів у понеділок. Від початку року капіталізація компанії підвищилася на 5,7%, до $216 млрд.