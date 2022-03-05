Події

20:43 05.03.2022

IBM повністю виходить із російського ринку - Федоров

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Американська електронна корпорація IBM припиняє роботу в Росії, повідомив віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"IBM повністю виходить з російського ринку. Дякуємо за підтримку світу! А як Росія уявляє себе без software та hardware від IBM?!", - написав він на своєму Телеграм-каналі.

IBM - один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів та програмного забезпечення, один із найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає шосте місце у списку найбільших компаній у світі.

Джерело: https://t.me/zedigital/1266

Теги: #росія #ibm
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