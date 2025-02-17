Перші 50 родин ВПО отримали компенсації за знищене житло – Кулеба

Міністерство розвитку громад та територій України минулого тижня отримало перші 4,3 млрд грн для оплати сертифікатів на житло для ВПО, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"За результатами тижня роботи програми 50 сімей вже реалізували сертифікати і придбали нові домівки. Ще 2,5 тис. родин подали заявки на бронювання коштів і після завершення технічного процесу зможуть оперативно купити нові квартири або будинки", - написав він в телеграм-каналі у понеділок.

Яу повідомляється, в цілому на програму компенсацій житла для ВПО уряд виділив 15 млрд грн, що дасть можливість отримати нові домівки 10 тис. родин.

Крім того, у 2025 році в державному бюджеті передбачено 4 млрд грн на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

"Працюємо й з міжнародними партнерами: вже зараз маємо домовленості з Банком розвитку Ради Європи про фінансування програми компенсації ще на 4,2 млрд грн", - додав Кулеба.

Водночас, за його словами, триває підготовка комплексної програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб. Вона охоплюватиме не лише житло, а й можливості працевлаштування та навчання, доступ до медичних послуг та соціальну підтримку. Також триває робота над створенням єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.

"Окремий напрям – розвиток муніципального житла для внутрішньо переміщених осіб за підтримки Європейського інвестиційного банку. На першому етапі на реалізацію цього проєкту буде спрямовано EUR400 млн", - вказав міністр.

Він підкреслив, що продовжується робота над залученням додаткового фінансування, щоб розширити можливості підтримки громадян, які постраждали через війну.

"Наша мета – зробити так, щоб кожен українець, який втратив дім та звичне життя через російську агресію, мав зрозумілі та комфортні послуги від держави, зокрема і житло", - резюмував Кулеба.