Інтерфакс-Україна
Економіка
11:57 05.02.2025

Кожна десята пільгова іпотека з початку року видана ВПО - "Укрфінжитло"

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Кожна десята пільгова іпотека з початку року видана ВПО - "Укрфінжитло"

З моменту відновлення роботи реєстрів та послуги "єОселя" 22 січня 2025 року і станом на 4 лютого видано 474 кредити, серед них внутрішньо переміщеним особам (ВПО) - 48, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Як повідомлялось, наприкінці 2024 року умови для ВПО були розширені: переселенці можуть обрати житло для купівлі в іпотеку віком до 10 років, тоді як раніше було до трьох років. Завдяки змінам правил ВПО займають вже третє місце серед позичальників. Як уточнили у "Укрфінжитлі", найбільше кредитів (186) з початку року видано українцям, у яких немає житла чи воно менше за норматив за програмою, на другому місці - категорія військовослужбовців та силовиків (162).

Для порівняння: за підсумками 2024 року банки-партнери видали 8515 кредитів, серед них ВПО - 268, що складає трохи більше 3% від усіх пільгових кредитів.

Як відмічають у "Укрфінжитлі", де-факто значно більше ВПО вже стали учасниками програми, але ідентифікували себе за іншими категоріями. Наприкінці 2024 року "Укрфінжитло" та Міністерство соціальної політики здійснили верифікацію інформації щодо кількості ВПО у програмі: на той момент серед усіх клієнтів програми було 1585 ВПО, що становило 11,3% від загальної кількості учасників "єОселі" (тобто при подачі заявки люди не вказували, що мають статус ВПО).

Більш доступним участь у "єОселі" роблять і локальні програми, місцева влада сама вирішує, яким категоріям буде здійснювати компенсацію. Дві області у переліки пільгових категорій включили ВПО: Закарпатська область компенсує 3% річних військовослужбовцям ЗСУ за контрактом, пораненим та особам з інвалідністю внаслідок війни, ВПО; Чернівецька область компенсує 3% річних військовослужбовцям ЗСУ за контрактом та силовикам, ветеранам війни та учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та ВПО. Відповідно у Закарпатській компенсація за регіональною програмою виплачувалась 24 позичальникам, у Чернівецькій - 86, але немає даних, скільки з них саме ВПО. Всього у 2024 році такі регіональні компенсації виплачувалися 969 позичальникам у кількох областях.

За інформацією компанії, серед інструментів, які можуть зробити житло більш доступним для ВПО - можливе залучення у якості агента до програми "єОселя" Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло). Для цього Держмолодьжитло має пройти перевірку кредитних процедур та "діджиталізуватись" до вимог програми.

Як повідомляв раніше голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер, установа розглядає питання щодо налагодження співпраці з Держмолодьжитлом, яке має велику експертизу роботи з цільовими програмами для ВПО. Як уточнили "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі, механізм співпраці ще напрацьовується.

Раніше повідомлялося про плани Міністерства економіки України збільшити кількість виданих кредитів за державною програмою доступної іпотеки "єОселя" у 2025 році на 17,6%, до 10 тис.

Теги: #впо #укрфінжитло #іпотека

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