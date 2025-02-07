Держмолодьжитло планує забезпечити житлом 1,4 тис. ВПО завдяки кредиту від БРРЄ в EUR50 млн

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) за час дії житлових програм для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) забезпечив житлом 2240 сімей, планує у 2025 році розв'язати житлове питання ще близько 1,4 тис. родин, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Держмолодьжитла.

"Всього станом на 6 лютого 2025 року (і з 2017 року, від часу появи ВПО як окремої категорії в державних і місцевих житлових програмах - ІФ-У) Держмолодьжитло забезпечило житлом 2240 сімей ВПО. Зокрема, за програмою кредитування за рахунок гранту уряду Німеччини через банк розвитку KfW - 996 сімей ВПО на загальну суму 1,627 млрд грн", - повідомив голова правління Держмолодьжитло Микола Марчук.

Крім того, 890 сімей ВПО отримали кредити в рамках програми забезпечення громадян доступним житлом за рахунок коштів державного бюджету, що фінансувалася у 2017-2019 рр. Ще 138 сімей отримали державні кредити для ВПО і учасників АТО (ООС) на придбання житла. Активне кредитування відбувалося у 2019 році. На сьогодні нові кредити надаються за рахунок повернення раніше виданих кредитів. Також 110 сімей отримали кредити завдяки місцевим цільовим програмам, 106 сімей отримали кредитування за рахунок статутного капіталу Держмолодьжитло.

За даними відомства, активний запит у рази перевищує надану допомогу. Зокрема, лише на програму надання пільгових кредитів за рахунок грантових коштів уряду Німеччини через KfW (постанова КМУ від 28 квітня 2021 року № 451) станом на 1 січня 2025 року зареєстровано 30,5 тис. кандидатів, а вже на 1 лютого таких кандидатів у реєстрі - 34,4 тис.

Грантова програма передбачає найвигідніші для ВПО умови з тих, що існують в Україні: мінімальний перший внесок - 6%, незмінна ставка за кредитом – 3%, термін кредитування – до 30 років або до досягнення позичальником пенсійного віку. Об’єктом кредитування може бути житло на вторинному ринку не старше 50 років з моменту введення в експлуатацію. Родина з однієї-двох осіб може купити житло площею 52,5 кв. м й додатково 21,5 кв. м на кожного наступного члена родини.

У рамках грантової угоди уряд Німеччини надав Україні на безповоротній основі EUR42,5 млн двома траншами (EUR25,5 млн і EUR17 млн). За цією програмою Держмолодьжитло провело вже 20 відборів учасників. Днями установа видасть 1000-й кредит за цією програмою.

"На 2025 рік у Держбюджеті передбачено збільшення статутного капіталу Держмолодьжитло на 24 млн грн. Також очікуємо 75 млн грн повернення позичальниками коштів від раніше виданих кредитів. І розраховуємо, що програми, які фінансуються органами місцевого самоврядування, цього року буде профінансовано на рівні 240 млн грн. Ці кошти спрямуємо як на житлову потребу молоді, так і частково на кредитування ВПО, учасників бойових дій. Працюємо над тим, щоб зберегти і продовжити спільний з Німеччиною проєкт", - розповів Марчук.

Він нагадав, що 31 січня 2025 року Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) ухвалив рішення виділити на іпотечну програму для українських ВПО через Держмолодьжитло кредит у сумі EUR50 млн.

"Завдяки фінансуванню БРРЄ найближчим часом буде запущено в роботу новий етап програми для ВПО на умовах, повністю аналогічних умовам програми з KfW. За розрахунками, фінансування БРРЄ дасть змогу вже цього року придбати житло приблизно 1,1 тис. сімей ВПО, державні та місцеві програми – ще близько 300", - сказав Марчук.